Минэнерго предлагает списать задолженность госшахт по социальным платежам на 5,8 млрд грн

В частности, которым предлагается списать задолженность государственных угледобывающих предприятий по социальным платежам на общую сумму 5,8 млрд грн.

Согласно обнародованному на сайте Минэнерго документу, в частности, на 1 мая 2021 года просроченная задолженность госшахт со штрафами и пеней по возмещению Пенсионному фонду расходов на выплату и доставку льготных пенсий составляет 3,6 млрд грн, по уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование – 1,717 млрд грн, по страховым взносам на общеобязательное государственное социальное страхование от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания – 0,403 млрд грн.

В министерстве отмечают, что из-за нехватки финансовых ресурсов госшахты не соблюдают установленные законом сроки уплаты начисленной заработной платы, единого взноса на обязательное государственное социальное страхование и других обязательных платежей, в результате чего накапливается значительная задолженность.

При этом наличие недоимки по единому взносу приводит к нарушению прав работников госшахт на социальную защиту, так как период, за который не оплачен единый взнос, не входит в их страховой стаж.

По мнению министерства, разрешение этой проблематики улучшит финансовое состояние угольных предприятий, а также позволит оптимизировать действующий механизм приватизации объектов для привлечения ими средств частных инвесторов на обновления основных фондов и наращивание добычи угля.

"В первую очередь, закон направлен на социальную защиту работников угледобывающих предприятий. Он обеспечит правильный расчет рабочего стажа и справедливое начисление пенсии шахтерам", - отметил заместитель министра энергетики Алексей Кураков.

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