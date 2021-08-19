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ЕС, США и еще около 20 стран подписали совместное заявление в защиту прав женщин в Афганистане
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Эффективность прививки снижается. США одобрили вакцинацию третьей дозой
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Президент Афганистана после бегства из страны находится в ОАЭ
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Вакцинация защищает от тяжелого течения при заражении "Дельта" штаммом - ВОЗ
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Рейтинг одобрения деятельности Байдена опустился ниже 50% впервые с его прихода к власти - опросы
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Дело на 17 миллиардов: ПриватБанк вручил Коломойскому и Боголюбову израильские иски через "Голос Украины"
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Агентство Fitch подтвердило рейтинг "В" семи украинских городов
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Коррупция и неэффективность
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Госстат зафиксировал рост экономики Украины на фоне обвала прошлого года
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Нафтогаз планирует нарастить ресурсную базу почти на 40 миллиардов кубометров
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Топ-9 самых модных длинных летних платьев - актуальные модели этого лета28.07.2021 / 11:06Последние новости рубрики
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10:58
В "Борисполе" наркотики под видом косметики и лекарств пытались ввезти в Украину - СБУ
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В Антарктиду пришла зима: украинских полярников заметает снегом
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В Познани столкнулись трамваи, десятки пострадавших
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В Киеве прошла первая репетиция парада ко Дню Независимости
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В Польше автобус с детьми столкнулся с грузовиком - 12 пострадавших
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Легковушка въехала в частный дом на Черниговщине - двое погибли, остальные в больнице
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Аномальная погода: в Бразилии - снегопады и самая низкая температура за 65 лет
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07:14
Задержали третьего участника банды, которая ввезла из Ирана героина на миллиард
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09:02
Задержали мужчину, который за $50 тысяч пытался "продать" должность в ГБР
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Корабль Virgin Galactic с Брэнсоном на борту успешно слетал в космос
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