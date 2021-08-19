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ЕС, США и еще около 20 стран подписали совместное заявление в защиту прав женщин в Афганистане

19.08.2021 / 16:19
Европейский Союз, США и еще два десятка стран призвали пришедшие де-факто к власти в Афганистане силы гарантировать афганским женщинам и девочкам право на образование, работу и свободу передвижения.

"Афганские женщины и девочки, как и весь афганский народ, заслуживают жить в безопасности и с достоинством Нужно предотвращать любые формы дискриминации и злоупотреблений. Мы в международном сообществе готовы оказать им гуманитарную помощь и поддержку, чтобы их голоса были услышаны", - говорится в совместном заявлении, размещенном на сайте Европейской внешнеполитической службы.

"Мы будем внимательно следить за тем, как любое будущее правительство будет обеспечивать права и свободы, которые стали неотъемлемой частью жизни женщин и девочек в Афганистане за последние двадцать лет", - обещали государства-подписанты.

Заявление подписали Албания, Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Эквадор, Сальвадор, ЕС, Гондурас, Гватемала, Северная Македония, Новая Зеландия, Норвегия, Парагвай, Сенегал, Швейцария, Великобритания и США.

Источник

афганистан, права женщин
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