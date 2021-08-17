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Тариф 1,44 грн на электроэнергию будет действовать до 2022 года – постановление

18.08.2021 / 09:07
Тариф 1,44 грн на электроэнергию будет действовать до 2022 года – постановление
Тариф на электроэнергию в 1,44 грн/кВт-час будет действовать с 1 октября по 30 апреля 2022 года для потребления объемом до 250 кВт в месяц, для потребления сверх этого объема тариф остается 1,68 грн/кВт-час.

Об этом говорится в постановлении правительства №859 от 11 августа.

Тариф в 1,68 грн/кВт-час будет действовать также для общежитий и коллективных бытовых потребителей.

Кроме того, для потребителей с многотарифным способом учета в зависимости от времени использования будет применяться коэффициент к фиксированной цене.

Так, по двухзонным дифференцированием в периоды времени с 23 до 7 часов (ночная минимальная нагрузка энергосистемы) коэффициент составит 0,5 фиксированной цены.

По трехзонным дифференцированием по периодам времени он составит 1,5 фиксированной цены в часы максимальной нагрузки энергосистемы (с 8 до 11 часов и с 20 до 22 часов) и 0,4 фиксированной цены в часы ночной минимальной нагрузки энергосистемы (с 23 до 7 часов).

В другие периоды времени цена будет равна фиксированному тарифу.

Напоминаем: Кабинет Министров принял решение снизить тариф на электроэнергию для населения до 1,44 грн/кВт при условии потребления до 250 кВт-час в месяц.

Источник

тариф, электроэнергия
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