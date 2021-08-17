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Сейчас в Украине заняты около 7% COVID-коек - Кузин

17.08.2021 / 15:54
В Украине занято около 7% коек, выделенных под госпитализацию пациентов с COVID-19.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в интервью Укринформу.

"Сейчас нагрузка на систему здравоохранения контролируема. Всего, по состоянию на сегодняшний день (12 августа - ред.), зарегистрировано 2 765 заболевших, которые госпитализированы. Такой уровень госпитализаций свидетельствует о том, что занято около 7% коек, выделенных под госпитализацию пациентов с COVID-19. Реанимационные койки у нас заняты на 13%, койки с кислородом - на 9%, аппараты искусственной вентиляции легких - на 3%", - подчеркнул Кузин.

Он отметил, что на данный момент прорабатываются алгоритмы и маршруты движения пациентов с COVID-19, чтобы их действительно госпитализировали только в опорные больницы. По его словам, в Минздраве стараются не допускать госпитализации в непрофильные больницы, потому что там могут быть ненадлежащие условия и для врачей, и для пациентов, и в том числе там не исключено инфицирование медицинских работников и других пациентов.

Кузин добавил, что на сегодняшний день больницы, которые законтрактованы и определены для лечения COVID-19, полностью обеспечены централизованным кислородом.

Источник

коронавирус, Кузин
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