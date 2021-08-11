Судьи ВАКС получат легковые авто, в то время как в судах катастрофа с финансами

Данный факт вызывает недоумение служителей Фемиды, информирует телеграмм-канал "Под мантией".

"Оказывается, следственным судьям ВАКС для полного счастья не хватало автомобилей. Как вам новость?.. Стесняемся спросить, это НАБУ так будет премировать особо верных? Принял нужное решение – получи автомобиль под попу?" – задаются вопросом авторы поста.

Они акцентируют, что в это время ситуация с финансированием в судах катастрофическая. "Заметьте, в тот момент, когда в судебной власти с финансами полная катастрофа и работники аппаратов судов не получают во время отпуска материальную помощь, только два суда в Украине беспределят с закупками: ВС и ВАКС", – говорится в сообщении.

"И ни одна соросятская шелупонь, в виде функционера режима Януковича Жернакова или Гали Чижик, не пишет об этом. Двойные стандарты, они такие", – отмечают судьи.