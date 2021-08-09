Как будут работать школы в случае третьей COVID-волны - разъяснение Минздрава

Об этом заявил в интервью Радио Свобода главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

По его словам, в Минздраве изучают опыт тех стран, в которых наблюдается рост заболеваемости, вызванный штаммом «Дельта».

«Мы действительно смотрели по этой статистике, многие страны фиксируют вспышки именно в учебных заведениях, и не среди учеников, а среди персонала, обслуживающего или педагогического, то есть именно работников образования. Поэтому сейчас соответствующими изменениями мы будем запрещать открытие школ в «желтой», в «оранжевой» и в «красной» зонах, если там будет вакцинировано меньше 80% именно педагогического состава», - сказал Кузин.

Кроме того, отметил он, много людей инфицируются во время путешествий, выезжая за границу.

«Поэтому сейчас также изменены правила по пересечению государственной границы. И мы стараемся не допустить попадания этого вируса в большом количестве на территорию Украины. Мы также знаем, что определенная часть приходилась именно на вспышку на местах работы. То есть это организованные коллективы, закрытые помещения, плохая вентиляция. Поэтому сейчас поствили в приоритет вакцинацию организованных коллективов. Поэтому мы изучаем эти уроки, имплементируем их в Украину», - сказал главный санитарный врач.

Он также выразил надежду, что новая волна COVID-19 будет незначительной для Украины.

Кузин также подчеркнул важность вакцинации от COVID-19, заявив, что высокая смертность при инфицировании коронавирусным штаммом «Дельта» наблюдается именно среди невакцинированных.

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