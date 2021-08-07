Кушнир: Если ЕСПЧ принял жалобу Медведчука, ее рассмотрение будет в его пользу

Об этом в эфире «Первого независимого» заявила политический эксперт Светлана Кушнир.

Политолог напомнила, что свои выводы по поводу закрытия оппозиционных телеканалов и наступления на свободу слова уже высказал комиссар ООН.

«А Европейский суд по правам человека уже принял жалобу председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука не просто на удержание его под стражей и ограничение его прав человека под арестом, но и на нарушение его прав народного депутата», – отметила Кушнир.

Это практически впервые в истории ЕСПЧ, указала эксперт, когда подобная жалоба была принята.

«Уж если они приняли эту жалобу, то рассмотрение будет позитивным и в пользу Виктора Медведчука», – убеждена Кушнир.

У политолога есть вопрос к действующей власти: что она будет делать дальше, «наломав дров» с Медведчуком и другими оппозиционерами?

«Если вы думаете, что бросите эти дрова в пожар народного сопротивления и гнева, будьте очень и очень осторожны, потому что мы все знаем, каким образом закончилась подобная ситуация с экс-президентом Украины Виктором Януковичем», – предостерегла власть Светлана Кушнир.

Также у нее есть вопрос к Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Куда будете убегать? В Россию? Вас там точно не ждут», – иронично отметила эксперт.

По словам Светланы Кушнир, с 2019 года Служба безопасности Украины превратилась в руках друга Президента (Ивана Баканова. – Ред.) в карательный меч против неугодных.

«Они не разбираются – национальная безопасность, не национальная безопасность, просто догоняют и затравливают тех, кто не нравится Президенту. Негласные следственные действия в отношении Виктора Медведчука, других депутатов ОПЗЖ, бесконечные обыски в офисах партии», – перечислила политолог.

Эксперт считает, что власть системно показывала Виктору Медведчуку, что будет ограничивать его в полномочиях.

«Но сделала все наоборот. На самом деле из Виктора Медведчука такими действиями власть сделала оппозиционера номер один в Украине и не только в нашей стране. Мировые средства массовой информации, западные политики обращают внимание на то, что оппозиция в Украине находится под давлением и Владимир Зеленский превращается в диктатора», – резюмировала Светлана Кушнир.