Украина получила от Дании 500 тысяч доз вакцин от COVID-19

Об этом сообщает Twitter президента Владимира Зеленского

Прямая речь: "Наша договоренность с Метте Фредериксеном по поддержке вакцинации от коронавируса в Украине реализована.

Наша страна получила от Дании 500 тыся доз вакцины против COVID-19".

Зеленский поблагодарил Данию за помощь в преодолении глобального вызова пандемии коронавируса.

В то же время, президент не уточнил о каком именно препарате идет речь.

Речь идет о вакцине AstraZeneca. Эта поставка является прямой помощью Украине от правительства Дании.

Украинский Минздрав сообщает, что вакцину с этой поставки будут использовать для прививки тех, кто должен получить вторую дозу AstraZeneca, остальные распределят между пунктами прививок.

Напомним: с начала прививочной кампании в Украине привито уже 3 759 405 человек, из них получили одну дозу - 3 759 403 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 151 799 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 5 911 202 прививки.

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