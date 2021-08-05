Украина получила от Дании 500 тысяч доз вакцин от COVID-19

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Мораторий на COVID-вакцины. ВОЗ призывает временно отказаться от бустерных прививок
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Японские ученые обнаружили новую опасность штамма Delta
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Во Франции растет число больных COVID-19 в отделениях интенсивной терапии
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Кабмин запустил возможность регистрировать кафе, магазины, салоны красоты на портале "Дия"
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Пресс-секретарь Зеленского о 2,7 миллиардах долларов от МВФ: Средства помогут преодолеть последствия коронакризиса
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Государственный бюджет с января перевыполнили на 4,6%, дефицит втрое меньше плана
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В Украине с 2023г начнут вводить социальные пакеты с накопительными пенсиями - Шмыгаль
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Главы парламентских комитетов по международным отношениям 9 стран выступили против "Северного потока 2"
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Топ-9 самых модных длинных летних платьев - актуальные модели этого лета28.07.2021 / 11:06Последние новости рубрики
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