В столице УПЦ проведет фестиваль православного кино «Покров»

В Киеве в начале октября УПЦ проведет XIХ Международный фестиваль православного кино «Покров».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт «Фома в Украине», объявлен приём фильмов для участия в конкурсе фестиваля.

На конкурс принимаются художественные, документальные, короткометражные и анимационные фильмы. Для каждой работы следует присылать отдельную заявку. Заявка должна подаваться в электронном и печатном виде. Фильмы, которые одобрит отборочная комиссия, будут переданы жюри. По решению отборочной комиссии участникам фестиваля будут высланы приглашения на кинофорум.

Заявку можно оставить на сайте фестиваля кино до 1 сентября.

*** Международный фестиваль православного кино «Покров» впервые прошел по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира в октябре 2003-го.

В прошлом году на конкурс было прислано около 1200 фильмов, из них оргкомитет отобрал 68 лент, созданных режиссёрами из восьми стран. В связи с карантином фестиваль впервые прошёл полностью в онлайн-формате. Его зрителями стали более 100 тысяч интернет-пользователей из 25-ти стран.