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Зеленский подписал закон, восстанавливающий работу ВККС

04.08.2021 / 15:23
Президент Владимир Зеленский подписал закон, восстанавливающий работу Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС), сообщает сайт Верховной Рады 3 августа.

Как сообщалось, глава государства 8 июля применил право вето к принятому в конце июня парламентом соответствующему законопроекту №3711-д, а уже 13 июля Верховная Рада повторно приняла закон, согласившись с предложениями президента.

Основное предложение президента к законопроекту о восстановлении работы ВККС касалось уточнений о принятии решения конкурсной комиссией по отбору ее членов при участии международных экспертов. Согласно закону, решение будет приниматься четырьмя голосами из шести в случае, если за это решение проголосовали как минимум два представителя от международных организаций.

В соответствии с законом ВККС считается полномочной в случае назначения в ее состав не менее 11 членов, как минимум, шесть из которых назначены из числа судей или судей в отставке.

Законопроект № 5068 вносит изменения в законы "О регламенте Верховной Рады Украины" и "О высшем совете правосудия", касающиеся создания Этического совета, члены которого будут определять соответствие кандидата на должность члена ВСП критериям профессиональной этики и добропорядочности.

В первый состав Этического совета будут входить три лица из числа судей или судей в отставке, определенные Советом судей Украины, и три лица, которых выберут международные организации, предоставляющие Украине в течение последних пяти лет международную техническую помощь в сфере судебной реформы и предотвращения коррупции в соответствии с международными или межгосударственными соглашениями. Такие международные и иностранные организации согласовывают предложение общего списка кандидатов. В дальнейшем в состав Этического совета будут входить три человека из числа судей или судей в отставке, предложенные Советом судей Украины, один человек, предложенный Советом прокуроров Украины, один - по предложению Совета адвокатов Украины и ещё один - предложенный Национальной академией правовых наук Украины в лице президиума.

Как следует из карточек законопроектов, президент также подписал законы об изменениях в некоторые законы о порядке избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия (рег.№5068) и о внесении изменений в ст.188-32 Кодекса Украины об административных правонарушениях об установлении ответственности за невыполнение законных требований дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия (рег.№5069).

Законопроект №5069 устанавливает административную ответственность за невыполнение законных требований дисциплинарного инспектора ВСП о предоставлении информации или документов или заведомо предоставлении информации на запрос от имени ВСП.

Источник

ВККС, Зеленский
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