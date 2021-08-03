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ЕСПЧ начал рассмотрение иска Медведчука и может рассмотреть его в приоритеном порядке

03.08.2021 / 11:25
Европейский суд по правам человека начал производство по делу председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, основанием которого послужило ходатайство адвокатов политика.

Напомним, что 11.06.2021 года адвокаты Виктора Медведчука обжаловали в ЕСПЧ незаконные действия украинской власти. Они обвинили действующий режим в политической мотивации его уголовного преследования, в грубом нарушении права на справедливый суд, а также в нарушении права на свободу и личную неприкосновенность.

В официальном письме ЕСПЧ говорится об открытии производства по иску Медведчука к Украине. Иску был присвоен номер № 32100/21, который будет использован в следующих письмах, касаемых дела Медведчука. Суд рассмотрит ходатайство о приоритетном рассмотрении дела и само дело Виктора Медведчука.

Об этом также на своей странице в Facebook написал народный депутат Украины Ренат Кузьмин.

Кузьмин считает, что дело о незаконном содержании Медведчука под домашним арестом и других грубых нарушениях его основополагающих прав и свобод может быть рассмотрено судом в ближайшее время в порядке приоритетного производства.

«Похоже, Европейский суд рассмотрит дело Медведчука раньше украинского, а решение в его пользу может стать основанием для отставки генпрокурора и начала импичмента Президента», – резюмировал политик.

Напомним, 13 мая Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения председателю Политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктору Медведчуку до 7 сентября.

В ОПЗЖ отреагировали на данные решения суда, назвав их правовым беспределом, и заявили, что такие действия власти – откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией обличает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Медведчук, ЕСПЧ, Кузьмин
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