Герман: В статье Виктора Медведчука указан другой путь развития Украины - путь возвращения от фейка к настоящим ценностям - духовным и экономическим

Об этом в интервью "Першому Незалежному" заявила народный депутат Украины V, VI, VII созывов Анна Герман.

"Без изменения лидерства, без изменения всей стратегии, без изменения всего видения будущего Украины невозможно это сделать. В статье Виктора Медведчука подается этот "второй путь" развития Украины. И это путь возвращения от фейка к настоящим ценностям духовным и экономическим. К тому, куда мы должны идти и какими должны быть", - сказала она.

По ее словам, "чтобы такие стратегии воплотить, надо взять власть".

"Удастся ли? Есть ли сила у нашего народа, такого замученного, забитого? Есть ли в нем сила на этот сдвиг, чтобы сбросить со своих плеч те паразитирующие элементы и вернуться к настоящей своей роли? К тому единодержавию и той роли нашей земли, которую запрограммировал еще князь Владимир, и этим актом крещения в частности", - добавила она.

Напомним, Виктор Медведчук написал статью под названием "О будущем украинского и русского народов", где выразил мысль, что украинец, который думает о будущем своей страны и своего народа, должен внимательно изучить статью президента РФ Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев", поскольку она дает достаточно жесткую, но абсолютно правдивую оценку нашей общей истории и современной украинской государственности.