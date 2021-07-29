На Киевщине управделами УПЦ освятил накупольный крест в возрождающемся Межигорском монастыре

В Киевской области управделами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) сегодня освятил накупольный крест в Спасо-Преображенском Межигорском монастыре – древнем духовном и историческом центре украинского народа и казачества.

Как сообщает Центр информации УПЦ, митрополит Антоний совершил чин освящения накупольного креста храма в честь преподобного Льва Оптинского в возрождающейся Межигорской обители.

«Символически, что мы освятили крест над храмом сразу же после Дня Крещения Руси. Мы все еще пребываем в таком духовном настрое, который получили во время Крестного хода в преддверии этого великого праздника. Сегодня еще раз свидетельствуем, что мы не только имеем славную христианскую историю, но молим Бога, чтобы и наше будущее, будущие поколения украинцев строились тоже на вере Православной, на канонической Церкви, на тех основаниях, которые давали и, надеемся, будут давать достойный плод для нашего Отечества и для нашей святой Православной Церкви», - отметил митрополит Антоний.

Владыка подчеркнул, что Господь подарил возможность восстанавливать храмы, «чтобы украшалась наша земля, но самое главное - создавать храм Божий для того, чтобы люди приходили к своему Творцу».

Митрополит Антоний рассказал о древней истории Межигорского монастыря.

«Славная Преображенская Межигорская обитель имеет большую и славную историю. Как упоминается в летописи, эта обитель была одной из первых обителей на нашей земле. Скорее всего, она была создана по инициативе первого митрополита Киевского Михаила, который приехал для того, чтобы крестить нашу землю - Святую Русь. Именно он на этой земле создал монастырь, который много поколений, много веков был духовной столицей казачества. Если Господь позволит нам, это будет третье воссоздание этой святой обители», - сказал управделами УПЦ.

Владыка Антоний поблагодарил всех, кто принимает участие в возрождении древней казацкой святыни.

«Спаси Господи всех, кто потрудился, кто взял инициативу воссоздания этой святой обители. Дай Бог, чтобы эти добрые намерения Господь благословил, и все вместе, шаг за шагом, смогли восстановить отблеск той славы, которую имела эта святая обитель в прошлом», - заключил митрополит Антоний.

***В средневековых летописях Межигорский монастырь называли «южной Лаврой».

В период расцвета Запорожской Сечи монастырь стал главной святыней казачества.

Именно из этой обители шли монахи и священники для служения в Запорожскую Сечь. Здесь похоронены выдающиеся казаки: казацкий атаман Семен Палий, гетман Остап Гоголь - предок писателя Николая Гоголя.

Несколько раз монастырь подвергался уничтожению и разграблению, но каждый раз возрождался к молитвенной жизни.

Братия нуждается в материальной помощи для продолжения строительных работ.

В Межигорской обители принимают записки о здравии и упокоении, поминания на Литургию, сорокоусты, молебны по старинному Требнику Петра Могилы, заупокойные службы: панихиды, литии, парастасы.

Реквизиты для оказания помощи обители ЗДЕСЬ.

