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США и РФ не друзья, а оппоненты – Кремль

29.07.2021 / 13:50
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США остаются не партнерами, а оппонентами России.

Об этом сообщает российское издание ТАСС

Прямая речь: "Вряд ли (США - ред.) можно назвать сейчас партнерами. Скорее, это наши оппоненты. Пока никаких партнерских программ и отношений нет, к нашему сожалению".

Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин "неоднократно демонстрировал политическую волю на нормализацию отношений" США и РФ.

По его словам, отрадным остается факт, что РФ и США "от пикирования перешли к переговорам, которые сопровождаются дальнейшим пикированием".

Напомним: накануне Байден в обращении к разведке сказал, что у Путина есть "ядерное оружие, нефть и ничего больше", и это делает его более опасным.

Источник

США, РФ
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