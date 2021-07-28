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В Евросоюзе уже сделали прививки 70% взрослого населения

28.07.2021 / 17:59
Благодаря активной программе вакцинации против COVID-19 Евросоюз сегодня выполнил объявленную цель по охвату 70% взрослого населения европейских кран по крайней мере одной вакцинацией уже к концу июля этого года.

Благодаря активной программе вакцинации против COVID-19 Евросоюз сегодня выполнил объявленную цель по охвату 70% взрослого населения европейских кран по крайней мере одной вакцинацией уже к концу июля этого года. Об этом сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщается на сайте Еврокомиссии.

«Евросоюз держит свое слово и выполняет (обязательства). Нашей целью было защитить 70% взрослых в Европейском Союзе по крайней мере одной вакциной в июле. Сегодня мы достигли этой цели. К тому же, 57% взрослых уже получили полную защиту с двойной вакцинацией. Такие показатели выводят Европу в число мировых лидеров», - отметила президент Еврокомиссии.

Она также предупредила, что вариант коронавируса «Дельта» остается очень опасным, и призвала всех, у кого есть возможность вакцинироваться, воспользоваться этим, чтобы защитить свое здоровье и здоровье окружающих.

«Евросоюз будет продолжать предоставлять необходимое количество вакцин», - добавила дер Ляйен.

Как сообщалось, по данным Worldometer, по состоянию на 27 июля в мире зафиксировали 195 390 779 случаев заражения коронавирусом, из них 4 183 332 летальные, выздоровели 177 225 555 человек.

Источник

вакцинация, Евросоюз
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