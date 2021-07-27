Войти | Зарегистрироваться
12:02

вторник,
27 июля
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Байден не приедет на первый саммит "Крымской платформы", но будет член правительства

27.07.2021 / 10:45
Президент США Джо Байден и вицепрезидентка Камала Харрис не будут присутствовать на первом саммите "Крымской платформы", США на этом событии будет представлять член кабинета, имя которого пока не называется.

Об этом рассказал временный поверенный в делах США в Украине, помощник госсекретаря США Джордж Кент в интервью "Радио Свобода", пишет "Европейская правда".

"От нас будет член кабинета (правительства США - ред.). То есть, это не будет президент, вице-президент, но будет член кабинета. И мы знаем, что это очень важно", - сказал Кент на вопрос о том, на каком уровне будут представлены США на саммите.

Он отметил, что на прошлой неделе имел неформальные встречи с лидерами крымских татар - Рефатом Чубаровым и Мустафой Джемилеввым, заместителем министра Эмине Джапаровой, депутатом Рустемом Умеровым, и общался с ними по поводу ситуации на полуострове.

Кент отметил, что совместные действия по Крыму - "не только вопрос того, что произойдет 23 августа" и это должно быть постоянным длительным процессом.

Во-первых, отметил он, дипломаты постоянно должны упоминать Крым, потому что его противоправная аннексия стала беспрецедентным событием. Во-вторых, отмечает Кент, важно, чтобы украинские эксперты активно сотрудничали с аналитическими кругами по всей Европе, чтобы там видели ситуацию с точки зрения Киева, а не Кремля. В-третьих, для будущей деоккупации нужны действия на уровне общества.

"Есть профессора, люди, которые пишут книги, есть активисты, которые имеют возможность помочь тем, кто живет в оккупации ... То есть разные уровни, и Украина подготовилась, чтобы это было не только один день и не только на уровне между правительствами, между странами , но и разговор межпарламентский, экспертный, между представителями гражданского общества", - отметил Джордж Кент.

Как известно, первый саммит "Крымской платформы" запланирован на 23 августа. Уже известно, что в нем лично примут участие президенты Латвии и Словакии.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказывал, что Россия шантажирует и угрожает другим странам, требуя не принимать участия в Крымской платформе.

В феврале лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев допускал, что президент США Джо Байден примет участие в международном саммите Крымской платформе.

В апреле тогдашняя поверенная в делах США в Украине Кристина Квин говорила, что Соединенные Штаты будут представлены на высоком уровне на саммите Крымской платформы, а также на торжествах в Киеве, посвященных 30-й годовщине независимости Украины.

"Крымскую платформу" инициировали как международный координационный механизм для возвращения вопроса Крыма в повестку дня, защиты прав человека в Крыму и содействия деоккупации полуострова.

Источник

Байден, Крымская платформа
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
27 июля
26 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.