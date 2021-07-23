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Украинцы в соцсетях поздравляют митрополита Антония с днем небесного покровителя

23.07.2021 / 19:30
Украинцы в соцсетях поздравляют митрополита Антония с днем небесного покровителя
Источник: Центр информации УПЦ
Верующие благодарят владыку Антония за молитвы и просят у Бога даровать ему сил на служение Украинской Православной Церкви

Верующие сегодня поздравляют управляющего делами Украинской Православной Церкви митрополита Антония со святыми именинами.

В соцсетях тысячи украинцев оставляют свои поздравления владыке Антонию, сообщает Центр информации УПЦ.

«Мы, ваша паства, счастливы, что вы рядом с нами и ведете нас за собой! Крепкого здравия любимому владыке Антонию на многая и благая лета!», - желает Любовь Шпак.

Верующие благодарят владыку Антония за молитвы и просят у Бога даровать ему сил на служение Украинской Православной Церкви.

«Дорогой Владыка Антоний! От души поздравляю Вас с Днем тезоименитства! Оставайтесь таким же пламенным проповедником, мудрым архипастырем и бескомпромиссным защитником Православия! Многая лета!», - поздравила Алипия Знаменщикова.

Виктор Катер пишет: «Многоуважаемый владыка Антоний! От всей души поздравляем с Днём вашего тезоименитства! Вам - здравия, крепости духа, Божьего благословения и многая благая лета! Ангела Хранителя и всего самого доброго!».

«Дорогой владыка, молитвенно поздравляем Вас с днем тезоименитства! Божьей милости, крепкого здоровья, земного счастья. Многая Вам лета!», - поздравил Василий Данча.

«Пусть преподобный Антоний Печерский всегда укрепляет вас в многотрудном святительском служении! Крепкого здравия владыке Антонию на многая и благая лета!», - пожелала Светлана Кравченко.

Как сообщалось ранее, сегодня в Киево-Печерской лавре состоялись торжества - день памяти основателя обители - преподобного Антония Печерского и день небесного покровителя управляющего делами Украинской Православной Церкви митрополита Антония (Паканича).
Праздничное богослужение на площади перед Успенским собором лавры сегодня возглавил Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий.

 

Источник: Inpress.ua
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