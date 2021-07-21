Нардепы предлагают ограничить покупку юрлицами свыше 500 га земли

Соответствующий законопроект №5771-1 о внесении изменений в Земельный кодекс Украины относительно уточнения критериев приобретения в собственность земельных участков сельхозназначения зарегистрировали 19 июля в Верховной Раде народные депутаты Алексей Устенко и Александр Качура (оба - парламентская фракция "Слуга народа").

Законопроект предлагает разрешить покупку до 500 га земли сельхозназначения только гражданам Украины и созданным в Украине юрлицам, при этом покупателя после завершения сделки планируется обязать обрабатывать не менее 80% купленного участка на срок не менее 5 лет. Кроме того, законопроект предлагает ввести запрет на любые изменения в составе участников (акционеров, членов) купившего землю юридического лица на срок не менее трех лет. По мнению авторов законопроекта, данные меры нивелируют схему скупки земли крупными холдингами через подставных лиц.

Нардепы в пояснительной записке к законопроекту ссылаются на опыт Польши, где на рынке земли существуют ограничения, подобные предложенным в законопроекте №5771.

Помимо того, авторы законопроекта предлагают временно установить размер показателя нормативной оценки земли, ниже которого не может быть оценена стоимость сельхозземель при заключении сделок с ней, на уровне не ниже $1200/га. Временную меру предлагается ввести на срок в шесть месяцев с даты вступления в силу новой методики нормативной денежной оценки земель сельхозназначения, которую Кабинет министров должен будет разработать и утвердить в случае принятия Радой данного законопроекта.

Как сообщалось, рынок земель сельскохозяйственного назначения начал работать 1 июля. На первом этапе земельной реформы покупать и продавать земельные участки смогут только граждане страны. Одно физическое лицо сможет иметь в распоряжении не более 100 га.

Право приобретать землю сельхозназначения 1 января 2024 года получат юридические лица, созданные согласно законодательству Украины, при этом конечный бенефициар одного или нескольких юрлиц сможет консолидировать через них совокупно не более 10 тыс. га.

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