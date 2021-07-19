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Монастырскиий "исчезнет" на месяц и должен разделить МВД – Арахамия

19.07.2021 / 13:52
Новый министр внутренних дел Денис Монастырский решил исчезнуть из информационного поля на месяц.

Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире канала "Украина24"

Прямая речь: "Он сегодня (в пятницу – ред.) мне сказал, что он решил условно на месяц исчезнуть из инфополя, для того, чтобы, во-первых, провести аудит того, что есть, и выйти через месяц с пресс-конференцией, где он расскажет, чем он будет заниматься, когда он видит воплощение каких-то программ, чтобы мы его потом как парламент могли контролировать".

Арахамия также заявил, что одной из главных задач, стоящих перед Монастырским, является разделение Министерства внутренних дел.

"У нас как у правящей коалиции есть план институциональный в отношении того, что такие крупные министерства надо разбивать на несколько инстанций – Нацгвардия должна быть разобщена с полицией, и пограничная служба также", – сказал глава фракции.

"Одна из таких главных задач, которые будут стоять перед министром – это сделать разделение этих частей", – добавил он.

По его словам, Пограничную службу "точно" заберут из МВД, а в отношении Миграционной службы – "вопрос открыт".

Арахамия добавил, что Аваков был против такого разделения, и "эта дискуссия продолжалась уже два года".

Напомним, 13 июля министр внутренних дел Арсен Аваков написал заявление на увольнение с должности министра внутренних дел, которую он занимал 7 лет.

16 июля Верховная Рада назначила нардепа от "Слуги народа" Дениса Монастырского министром внутренних дел.

Источник

Арахамия, Монастырскиий
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