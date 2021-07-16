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Рада хочет ввести в Украине электронную регистрацию места проживания

16.07.2021 / 13:50
Верховная Рада намерена ввести электронную регистрацию места проживания для украинцев.

За соответствующий законопроект №5463 о реализации публичных электронных услуг по регистрации и декларированию места жительства в Украине в первом чтении проголосовал 251 народный депутат на внеочередном пленарном заседании парламента 15 июля.

Законопроект предлагает декларировать место проживания онлайн с помощью единого государственного портала "Дия".

Согласно законопроекту в случае декларирования или регистрации места жительства по декларации (заявлению), поданной в электронной форме, взятие на воинский учет, снятие с воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов осуществляется соответствующими районными (городскими) территориальными центрами комплектования и социальной поддержки на основании сведений о призывнике/военнообязанном/резервисте в электронной форме, направленных органами регистрации через единую информационную систему МВД в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Источник

ВР, электронная реестрация, место проживания
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