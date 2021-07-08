Медведчук: Власть использует обвинения в госизмене в качестве инструмента борьбы с инакомыслящими

Об этом заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук в перерыве заседания Печерского районного суда города Киева, на котором рассматривается вопрос о продлении меры пресечения оппозиционному политику.

«Такие особо тяжкие преступления, как государственная измена, используются как инструмент и ресурс власти по борьбе с теми, кто думает иначе, кто исповедует другую идеологию, кто имеет свою точку зрения на развитие событий в стране, на развитие страны, на ее реформы, на ее политическую систему, на борьбу в тех сферах, где власть абсолютно ничего не делает», – подчеркнул парламентарий.

Он акцентировал внимание на том, что ОПЗЖ является оппозиционной силой, которая шла на выборы с соответствующей программой и получила поддержку миллионов граждан Украины.

«Я хочу сказать, что борьба власти с нашей партией и с руководством партии началась сразу же после того, как Президент вступил в должность. Хочу напомнить общеизвестный факт: в августе 2019 года Владимир Зеленский в одном из своих интервью очень пространно говорил о том, что нас всех ожидает, громогласно анонсировал "историю с очень плохим концом", намекая на ОПЗЖ, на оппозиционные каналы, которые как следствие через 2 года были закрыты», – сказал Виктор Медведчук.

Напомним, вчера Печерский районный суд города Киева принял решение о продлении досудебного расследования по делу председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, которого Офис генерального прокурора обвиняет в государственной измене. А сегодня, 8 июля, рассматривается вопрос о продлении политику меры пресечения.

Комментируя выдвинутые обвинения, Виктор Медведчук отметил, что политическое давление и уголовное преследование, осуществляемые действующей властью через правоохранительную систему, направлены на уничтожение оппозиции как политической силы, способной составить конкуренцию президентской партии.