На Филиппинах разбился самолет с 92 людьми на борту

Об этом сообщает CNN со ссылкой на Вооруженные силы Филиппин

Командующий Вооруженных сил страны генерал Сирилито Собежана рассказал, что сейчас проходит спасательная операция.

Спасатели прилагают максимум усилий, чтобы спасти членов экипажа и людей, находившихся на борту.

Местные СМИ пишут о 40 спасенных из 85 человек.

Причин авиакатастрофы пока не называют, известно только, что самолет упал при попытке приземлиться на острове Джоло.

Позже появилась информация, что на борту находились 92 человека, а не 85. По меньшей мере 17 людей в результате катастрофы погибли.

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