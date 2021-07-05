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Трамп в очередной раз обвинил действующую администрацию США в преклонении перед Россией, Китаем и Ираном

05.07.2021 / 12:17
Бывший президент США Дональд Трамп на митинге в Сарасоте в штате Флорида обвинил демократов в развале полиции, наплыве в страну нелегальных мигрантов, преклонении перед Россией, Китаем и Ираном.

Трамп также затронул тему роста преступности в стране, заявив, что "левые радикалы" освобождают тысячи преступников, отменив денежный залог, в результате уровень убийств достиг самого высокого в истории уровня.

Экс-президент коснулся так называемого вмешательства России в американские президентские выборы, сравнив подготовленный по итогам расследования этого вопроса доклад спецпрокурора Мюллера с "обвинениями против политических оппонентов, которые фабрикует коммунистическая нация".

Трамп завил, что администрация Байдена "преклоняется перед Россией, Китаем и Ираном". По его словам, он же приостановил строительство газопровода "Северный поток 2", за что Россия "не может любить" его.

По словам бывшего президента, он мог бы избавить США от нефтяной зависимости от России и Ближнего Востока "в течение двух недель".

Традиционно он обвинил демократов в фальсификации итогов прошлогодних президентских выборов, назвав американскую избирательную систему "больной", и заявил, что пытается "не подорвать демократию, а спасти ее".

Он повторил, что ближайшей задачей республиканцев является возвращение контроля над Палатой представителей и Сенатом американского конгресса на промежуточных выборах 2022 года.

Это уже второй митинг Трампа с тех пор, как он покинул Белый дом.

Источник

США, Трамп
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