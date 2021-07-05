Войти | Зарегистрироваться
14:27

понедельник,
05 июля
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Мир Политика

Путин планирует укрепить "братские связи" с украинцами

05.07.2021 / 12:48
Президент России Владимир Путин в субботу, 3 июля, утвердил Стратегию национальной безопасности страны, в которой, кроме прочего, прописаны планы относительно украинцев.

Об этом свидетельствует указ Путина, опубликованный на Официальном интернет-портале правовой информации РФ

В документе указано, что достижение целей внешней политики Кремля будет реализовано с помощью, в том числе, укрепления "братских связей между русским, белорусским и украинским народами".

При этом в стратегии не указаны конкретные шаги, которые Москва собирается предпринимать для этого.

Также в документе прописана задача укрепления позиций русского языка как "языка международного общения" и оказания поддержки гражданам РФ, которые проживают в других странах, в сохранении их "общероссийской культурной идентичности".

Напомним, 30 июня президент России Владимир Путин в очередной раз повторил пропагандистский тезис о "едином народе", который испокон веков существовал в триединстве "великороссов, белороссов и малороссов". Путин также считает, что иницированный Владимиром Зеленским законопроект "объявляет русский народ некоренным на территории Украины". Президент РФ сравнил этот документ с оружием массового поражения.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина сама решает свою судьбу, что украинцы и россияне – разные народы, за пропасть между которыми ответственный президент России Владимир Путин.
Президент Владимир Зеленский ответил, что украинцы и россияне – не один народ, а если бы были одним, то над Госдумой в Москве развивался бы желто-голубой флаг.

Источник

Путин, РФ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
5 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.