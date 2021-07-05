Путин планирует укрепить "братские связи" с украинцами

Об этом свидетельствует указ Путина, опубликованный на Официальном интернет-портале правовой информации РФ

В документе указано, что достижение целей внешней политики Кремля будет реализовано с помощью, в том числе, укрепления "братских связей между русским, белорусским и украинским народами".

При этом в стратегии не указаны конкретные шаги, которые Москва собирается предпринимать для этого.

Также в документе прописана задача укрепления позиций русского языка как "языка международного общения" и оказания поддержки гражданам РФ, которые проживают в других странах, в сохранении их "общероссийской культурной идентичности".

Напомним, 30 июня президент России Владимир Путин в очередной раз повторил пропагандистский тезис о "едином народе", который испокон веков существовал в триединстве "великороссов, белороссов и малороссов". Путин также считает, что иницированный Владимиром Зеленским законопроект "объявляет русский народ некоренным на территории Украины". Президент РФ сравнил этот документ с оружием массового поражения.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина сама решает свою судьбу, что украинцы и россияне – разные народы, за пропасть между которыми ответственный президент России Владимир Путин.

Президент Владимир Зеленский ответил, что украинцы и россияне – не один народ, а если бы были одним, то над Госдумой в Москве развивался бы желто-голубой флаг.

Источник