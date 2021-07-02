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Франция вводит платные COVID-тесты для туристов

02.07.2021 / 16:15
Туристы, посещающие Францию, с 7 июля должны будут платить за тесты на COVID-19.

Об этом заявил официальный представитель правительства Габриэль Аттал в интервью Les Echos, которого цитирует France24

Уточняется, что эта новая мера связана с "взаимностью", поскольку французские туристы должны платить за свои тесты за рубежом.

49 евро будет стоить тестирование ПЦР, 29 евро - тестирование на антитела.

Иностранным туристам, которые прибывают из стран "красного списка", необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР или тест на антитела, сделанный менее чем за 48 часов до прибытия во Францию, и они снова проходят тестирование по прибытии во Францию. Страны "красного списка" включают Афганистан, Аргентину, Бахрейн, Бангладеш, Боливию, Бразилию, Чили, Колумбии, Коста-Рику, Индию, Мальдивы, Непал, Пакистан, Парагвай, Южную Африку, Шри-Ланку, Суринам и Уругвай. 25 июня в список добавились Намибия, Россия и Сейшельские острова.

Вакцинированные туристы из этих стран должны взять на себя обязательства самоизолироваться в течение семи дней. Невакцинированные также подлежат обязательному 10-дневному карантину.

Посетителям из других стран не нужно проходить тест на COVID-19 во Франции, если они не больны.

Напомним: 30 июня Франция отменила последние ограничения, связанные с коронавирусом, в рамках финального четвертого этапа послаблений.

Будут сняты ограничения для всех заведений, включая рестораны, бары, кинотеатры, магазины, музеи, гостиницы, библиотеки, церкви, тренажерные залы и органы государственного управления. Ночным клубам позволят открыться 9 июля.

Кроме того, восстановят спортивные мероприятия, фестивали и концерты под открытым небом, при этом участникам необходимо будет предъявить отрицательный тест, документ о выздоровлении или вакцинации, если в мероприятии принимают участие более 1000 участников.

Источник

Франция, COVID-19
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