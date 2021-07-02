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Рада усилила ответственность за домашнее насилие: что предусматривает закон

02.07.2021 / 17:58
Верховная рада ужесточила ответственность за совершение домашнего насилия. Народные депутаты одобрили во втором чтении законопроект №3908-1.

Об этом шла речь на заседании ВР.

Нардепы приняли документ без обсуждения. Его поддержали 336 парламентариев.

Закон предусматривает, что военнослужащие, военнообязанные и резервисты во время прохождения сборов, а также лица начальствующего состава Национального антикоррупционного бюро, рядового и начальствующего состава Государственной уголовно-исполнительной службы, службы гражданской защиты, Государственного бюро расследований, полицейские несут ответственность за совершение домашнего насилия на общих основаниях. Однако к ним не могут применить общественные работы, исправительные работы, административный арест.

"В случае привлечения таких лиц к ответственности за совершение домашнего насилия направление на прохождение программы для лиц, совершивших домашнее насилие или насилие по признаку пола, осуществляется на общих основаниях", - говорится в документе.

Прописано, что совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола влечет за собой штраф в размере от десяти до двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан (170-340 гривен) или общественные работы на срок от тридцати до сорока часов, или административный арест на срок до десяти суток.

Лицу, которое в течение года уже совершало такое правонарушение, грозит штраф от 20 до 40 НМДГ (370-680 гривен) или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или админарест на срок до пятнадцати суток.

Напомним, в мае комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал ВР окончательно одобрить этот закон.

За основу Рада его приняла в начале февраля.

Так, документ в ВР зарегистрировали еще в начале августа прошлого года.

Источник

ВР, домашнее насилие
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