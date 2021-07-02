В Украине стартовала продажа сельскохозяйственной земли

В ночь с 30 на 31 марта 2020 года депутаты приняли законопроект 2178-10, который вводит рынок земель.

Закон отменяет действие моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения, который действовал, с перерывами, с 1917 года.

Кроме государства и территориальных общин владеть землей смогут граждане Украины. Они смогут приобрести не более 100 гектаров "в одни руки".

Однако это не означает, что через связанных лиц нельзя будет купить больше. Надо будет только объяснить происхождение средств.

Нардеп Микола Сольський: Усі зможуть купувати більше 100 гектарів землі через родичів, коханок чи партнерів

С 2024 года доступ к рынку с/х земли получат юридические лица, а максимальный объем владений возрастет до 10 тыс га.

Иностранцы смогут покупать украинские земли только после принятия соответствующего решения на общенациональном референдуме. Когда он состоится – не известно.

Независимо от результатов референдума, иностранцы не смогут покупать землю в 50-километровой зоне от границы Украины.

Никто не может заставить владельца продать землю. Согласно социологическим опросам, подавляющее большинство нынешних владельцев паев не планируют продавать свои участки. Право частной собственности на землю незыблемое.

Отметим, что сельхозземля занимает более 70% территории страны.

По данным Госгеокадастра, площадь зарегистрированных земельных участков равна 32,3 млн га, из которых 19,9 млн га оформлены в аренду.

Выставить участки на продажу могут 6,9 млн частных владельцев, которым принадлежит 27,6 млн га сельхозземли. Средний размер участка – 4,5 га.

Госгеокадастр подсчитал, что нормативная денежная оценка 1 га пашни составит от 21 тыс грн до 34 тыс грн в зависимости от региона.

По прогнозам Минагрополитики, средняя стоимость гектара земли сразу после открытия рынка составит около 50 тыс грн. Минэкономики ожидает, что дальше земля ежегодно будет дорожать на 10-15%.

Под запретом купли-продажи остаются государственные и коммунальные сельскохозяйственные земли.

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