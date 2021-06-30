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Байден о РФ: "Можем сотрудничать, когда это в наших общих интересах"

30.06.2021 / 10:54
Президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты могут сотрудничать с РФ в вопросах борьбы с изменениями климата и нераспространения ядерного оружия.

Об этом шла речь в обращении Байдена к совместной сессии Конгресса, Белый дом

Прямая речь: "Что касается России…я очень ясно дал понять Путину, что мы не будем стремиться к эскалации, но их действия будут иметь последствия, если окажутся правдой. И они оказались правдой, поэтому я прямо и пропорционально отреагировал на вмешательство России в наши выборы и кибератаки на наше правительство и наш бизнес. Они сделали и то, и другое, и я сказал им, что мы ответим, и мы ответили.

Но мы также можем сотрудничать, когда это в наших общих интересах. Мы сделали это, когда продлили новый договор СНВ по ядерным вооружениям, и мы работаем над этим в связи с изменением климата".

Напомним: президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин договорились о проведении переговоров по контролю над вооружениями и кибербезопасности.

Источник

США, РФ, Байден
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