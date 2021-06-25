Испанские СМИ: Если Донбассу дадут проголосовать на выборах, победа будет за Медведчуком и ОПЗЖ

Об этом пишет популярный испанский интернет-ресурс Descifrando La Guerra.

В опубликованной статье отмечается, что украинская власть не заинтересована в голосовании на Донбассе, так как там с достаточно высоким перевесом избиратели отдают предпочтение ОПЗЖ и Виктору Медведчуку.

«Постмайданная Украина не может себе этого позволить, поэтому они пытаются продлить решение этого вопроса. Но время играет против нее», – говорится в публикации.

Напомним, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук заявил, что действующая власть пытается повысить свой рейтинг за счет дешевого пиара на преследовании оппозиции. Но, насколько такой метод эффективен, подчеркнул политик, покажут украинцы своими голосами на выборах.

«Мы не ориентируемся на пиар, мы не ориентируемся на дивиденды, добытые вот такими путями, потому что это дешевый пиар. Надо делать и удовлетворять интересы людей, надо снижать тарифы, надо устанавливать мир, надо защищать людей от нарушений Конституции», – сказал Виктор Медведчук.