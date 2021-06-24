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Подоляк о США и переговорах по Донбассу: новости могут быть в июле-августе

24.06.2021 / 18:12
Новости о привлечении США к переговорам по Донбассу могут быть уже в июле-августе. В частности, после визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

Об этом в интервью "Главкому" заявил советник главы Офиса президента по антикризисным коммуникациям Михаил Подоляк

Он отметил, что на днях прошла встреча президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным, а еще до этого Вашингтон получил от Украины просьбу присоединиться к процессу переговоров о прекращении войны на Донбассе.

"Уже заявлено о том, что американская сторона в коммуникации с представителями Украины определится, каким может быть вклад США. В июле состоится визит президента Владимира Зеленского в Вашингтон. Поэтому именно в таком тайминга - июль-август - возможны новости по этим переговорам", - добавил Подоляк.

Напомним, ранее сообщалось, что Байден и Путин обсуждали возобновление консультаций по Донбассу с привлечением спецпредставителя Госдепа США по Украине. При этом на переговорах речь не шла о присоединении США к "нормандскому" формату.

Источник

переговоры, Подоляк
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