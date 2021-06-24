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В Украине введут электронный билет на транспорте. Кабмин одобрил законопроект

24.06.2021 / 17:53
Кабинет министров одобрил законопроект о введении в Украине электронного билета, который будет действовать на автомобильном и городском электрическом транспорте. Документ будет направлен в Верховную раду.

Законопроект одобрен во время заседания правительства 23 июня, которое транслировалось в Youtube.

Законопроектом предусматривается внести изменения в часть вторую статьи 910 Гражданского кодекса Украины с целью определения электронного билета, на ряду с бумажным билетом, основанием для заключения договора перевозки пассажира и багажа.

Согласно документу, "электронный билет - электронный проездной документ, информация в котором зафиксирована... в виде электронных данных, включая обязательные реквизиты и сведения, который после регистрации в автоматизированной системе учета оплаты проезда дает право пассажиру на получение услуг по перевозке пассажира и багажа".

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, в Украине действует норма 1969 года относительно формы билетов и других проездных документов, порядка продажи и пользования ими.

Наряду с этим, с развитием технологий, на замену бумажному билету, который все еще остается в обращении, все активнее приходит электронный билет. При этом электронный билет, являясь электронным документом, информация в котором зафиксирована в виде электронных данных, не имеет и не может иметь установленной формы, а сама информация может быть только визуализованной, отмечают авторы законопроекта.

"Описанная проблема требует своего решения путем внесения изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения электронных билетов на автомобильном и городском электрическом транспорте", - говорится в документе.

Напомним, 9 июня Кабинет министров одобрил проект закона о льготах по оплате проезда и некоторых других льготах, который предусматривает передачу полномочий органам местной власти и предоставление льгот в денежной форме.

Кабмин подготовил новый порядок монетизации льготного проезда. Льготы по оплате проезда всеми видами транспорта общего пользования на городских и пригородных маршрутах хотят предоставлять в наличной форме в случае принятия такого решения местными органами власти.

Источник

Кабмин, электронный билет
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