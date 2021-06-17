Зеленский о возможном отсутствии транша МВФ: я не вижу в этом глобальной проблемы

Об этом он сказал в интервью Agence France-Presse, Reuters и Associated Press. Разговор состоялся 14 июня, 16 июня Офис президента обнародовал полный текст интервью.

"Для нас это важно. Это важно прежде всего для нашей экономической стабильности и инвестиционного климата. Потому что всегда к программе МВФ привязаны другие программы и отношение инвесторов. То есть здесь вопрос не только денег, но больше вопрос отношения, инвестиционного климата и т.п.

Поэтому мы обязательно сделаем то, что пообещали. Я думаю, что в начале осени или осенью будет транш. Сроками занимается правительство", - сказал Зеленский.

На уточнение, что будет без этого транша, президент ответил: "Мы будем жить. У нас все есть, я вам серьезно говорю. Мы увеличили таможенные поступления, также налоговая работает гораздо лучше. Мы выведем все предприятия из убыточных в прибыльные. На сегодня уже понимаем эти шаги. Поэтому я не вижу в этом глобальной проблемы".

"В любом случае надо научиться жить самостоятельно. И мне кажется, что это правильно во всех смыслах", - добавил он.

Напоминаем: президент Владимир Зеленский считает, что несправедливо со стороны МВФ привязывать те или иные "маяки" к тем или иным траншам, по его словам, "нельзя торговать реформами за деньги".

Президент Владимир Зеленский в контексте сотрудничества Украины с МВФ заявил, что несправедливо выдвигать к Украине такие же требования, как к другим государствам, поскольку Украина восьмой год находится в состоянии войны и вынуждена по-другому выбирать приоритетные сферы для проведения реформ.

Аналитики J.P. Morgan прогнозируют, что Украина до конца 2021 года получит 3 млрд долл официального финансирования и ожидают поступление второго транша кредита МВФ до сентября этого года.

В Международном валютном фонде говорят о том, что определенный прогресс для завершения первого пересмотра программы stand-by есть, однако Украине нужно сделать еще больше ко второму пересмотру.

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что в отношении всех законодательных вопросов в рамках переговоров с МВФ Украина "показала прогресс и продвинулась вперед".

В МВФ говорят, что остаются в состоянии переговоров с Украиной и ждут большего прогресса для выделения второго транша по программе stand by.

Украина и МВФ могут достичь договоренностей на уровне staff level agreement в ближайшие 2 месяца, заявил в апреле министр финансов Сергей Марченко.

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