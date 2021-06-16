Украинцы с 1 июля смогут быть владельцами земли, сюрпризов не будет — Зеленский

Об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции в рамках форума "Украина 30. Экономика без олигархов" 15 июня.

"Я считаю, что люди уже меньше боятся земельной реформы, уже видят, что ни у кого ничего не забрали, а с 1 июля я знаю, что у людей будет возможность быть владельцами земли, и увидим, что с 1 июля, думаю, не поедет земля на поездах в другие страны мира. Я думаю, она вся останется, думаю, никаких сюрпризов не будет",- сказал Зеленский.

Он добавил, что для завершения земельной реформы необходимо принять еще много подзаконных актов.

Напомним, 31 марта 2020 года Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения". 28 апреля Президент Владимир Зеленский подписал этот закон.

Документ предусматривает, что с июля 2021 года отменяется мораторий на продажу аграрной земли, кроме земель государственной собственности. Приобретать право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения могут граждане Украины, территориальные громады, государство.

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