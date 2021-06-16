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Зеленский призвал на основе законопроекта об олигархах разработать пакет законодательных инициатив для преодоления олигархической системы

16.06.2021 / 11:17
Президент Украины Владимир Зеленский призывает на основе его законопроекта об олигархах как можно быстрее разработать пакет законодательных инициатив для преодоления олигархической системы.

"Впервые за годы независимости вместо обещаний мы перешли к реальным действиям для преодоления этого замкнутого круга влияния олигархов. Суть этого круга проста: олигархи накапливают незаконный капитал - часть этого капитала идет на создание, продвижение и дальнейшее содержание политиков разного уровня и чиновников ради приумножения того незаконного капитала, часть из которого снова идет на содержание тех же политиков и чиновников. И олигархи, и политики, и политики-олигархи рассчитывали, что этот двигатель будет работать вечно", - сказал Зеленский во время выступления на форуме "Украина 30. Экономика без олигархов" в Киеве 15 июня.

Президент отметил, что многие годы старые политики постоянно обещали людям бороться с олигархами ради роста благосостояния страны, однако количество олигархов только увеличивалась.

Зеленский также подчеркнул, что олигархи, пользуясь слабостью госинститутов и системной коррупцией, за бесценок получали ресурсы, активы и преференции для собственного обогащения, а сегодня используют эти состояния против Украины.

"Отныне будет иначе. Все, что мы хотим, - понятные, прозрачные, равные и единые правила для всей Украины. Неважно, ты маленький предприниматель, фермер, крупный магнат или иностранный инвестор. Равные правила для всех", - заявил он.

Так, Зеленский заявил, что государственные институты и суды должны быть независимыми от других ветвей власти и от крупного бизнеса.

"Важно: большой бизнес - это нормально, правильно, круто, мощно. Ненормально становиться большим бизнесом, когда ты или незаконно что-то берешь из бюджета государства, или что-то не докладываешь в госбюджет", - добавил он.

Президент отдельно подчеркнул, что крупный бизнес не должен единолично контролировать отдельные отрасли экономики и диктовать правила развития страны.

Президент Зеленский отметил, что этот закон об олигархах должен стать фундаментом для нормативно-правовой базы, которая поставит на первое место защиту интересов Украины и всех налогоплательщиков.

"И лично я, и все наше общество ждем быстрых и понятных законодательных инициатив, которые должны ввести эффективные антитрастовые инструменты для преодоления олигархической системы", - заявил глава государства.

Источник

олигархи, Зеленский
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