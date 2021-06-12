На Житомирщине и Ровенщине освящен новый храм и престол УПЦ

В Житомирской области освящен храм-часовня Украинской Православной Церкви в урочище села Сорокопень Овручского района.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Овручской епархии, чин освящения совершил митрополит Виссарион.

Владыка вручил благословенную грамоту меценату Руслану Бондарчуку, благодаря трудам которого был восстановлен храм-часовня.

Архиерей произнес проповедь и поздравил верующих и паломников.

В Ровно епископ Пимен совершил освящение престола главного храма Георгиевского подворья.

Владыка поздравил настоятельницу игуменью Михаилу (Заяц) и сестер со знаменательным событием в жизни обители.

Как сообщалось ранее, на Тернопольщине освящен храм УПЦ, построенный вместо захваченного ПЦУ.