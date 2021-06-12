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На Тернопольщине освящен храм УПЦ, построенный вместо захваченного ПЦУ

12.06.2021 / 14:45
На Тернопольщине освящен храм УПЦ, построенный вместо захваченного ПЦУ
Источник: Центр информации УПЦ
Как отметили Тернопольской епархии, мечта верующих о новом храме стала реальностью благодаря финансовой помощи меценатов

В Тернопольской области освящен храм Украинской Православной Церкви в селе Гнездичное.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на ternopil.church.ua, чин освящения нового храма в честь Вознесения Господнего возглавил митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий.

Как отметили Тернопольской епархии, мечта верующих о новом храме стала реальностью благодаря финансовой помощи меценатов.

«Довольно быстро и оперативно был возведен величественный храм, иконостас, отопление, церковный дом-школа Закона Божьего для детей. Мы не можем выразить всю радость, всю благодарность и все те особые духовные ощущения, что мы сегодня пережили», - подчеркнул настоятель храма протоиерей Степан Балан.

Как сообщалось ранее, 3 марта 2019 года активисты ПЦУ с помощью «Правого сектора» захватили Свято-Преображенский храм в селе Гнездичное. Верующих УПЦ, которые зашли в храм для переговоров, избили и выгнали на улицу.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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