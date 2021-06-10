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Зеленский обсудил с Трюдо ситуацию на востоке Украины и расследования сбивания самолета МАУ

10.06.2021 / 15:21
Президент Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо ситуацию на востоке Украины, вопрос давления на Россию и скоординировал позиции по расследованию сбивания украинского самолета рейса PS752 в Иране.

Об этом глава государства написал в Твиттере.

"Имел продуктивную беседу с Джастином Трюдо. Обсудили ситуацию на Донбассе и сохранение давления на РФ для достижения мира. Благодарен Канаде за поддержку суверенитета и евроатлантических стремлений Украины. Скоординировали позиции по расследованию катастрофы самолета рейса PS752 ", - отметил Президент.

В пресс-службе Офиса Президента отметили, что во время телефонного разговора Зеленский и Трюдо скоординировали позиции по ключевым вопросам повестки дня накануне проведения саммитов «Группы семи» и НАТО, которые состоятся в ближайшее время.

Глава государства, в частности, проинформировал о ситуации с безопасностью на востоке и у границ Украины. Он подчеркнул, что сейчас произошел отвод только части российских войск и тяжелого вооружения с временно оккупированных территорий и от украинских границ.

«Россия почти не проводила отвода. Из 105 тысяч российских военных только 11 тысяч пошли назад», - сказал Зеленский.

Президент отметил важность сохранения международного давления на РФ с целью достижения реального прогресса в мирном урегулировании.

Зеленский считает проект «Северного потока-2» политическим оружием России.

«Мы считаем, что завершение строительства «Северного потока-2» укрепит Россию как игрока на карте мира», - отметил глава государства.

В свою очередь, по данным ОП, Трюдо подтвердил "непоколебимую поддержку" со стороны Канады суверенитета и территориальной целостности Украины и солидарность в противодействии длительной агрессии РФ.

«Мы остаемся большими друзьями. Будем продолжать поддерживать Украину», - подчеркнул он.

Собеседники также обсудили практическое взаимодействие с целью поддержки усилий Украины на пути к членству в НАТО.

Отдельное внимание было уделено усилению координации усилий между Украиной и Канадой по делу о сбивании Ираном самолета рейса PS752 и привлечении виновных к ответственности.

Также стороны коснулись планов относительно дальнейшего политического диалога на высшем уровне. Зеленский подтвердил приглашение Трюдо посетить Украину для участия в инаугурационном саммите Крымской платформы в Киеве и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины.

Как сообщалось, 8 января 2020 года в Иране был сбит самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины», выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев. На борту находились граждане шести стран: Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана и Великобритании. Все 176 человек погибли.

Иранские власти 11 января, после нескольких дней возражений, признали, что украинский самолет был ошибочно сбит зенитно-ракетным комплексом противовоздушной обороны.

Источник

Зеленский, Трюдо
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