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В ЕС прокомментировали решение о санкциях - активы Януковича остаются замороженными

10.06.2021 / 13:14
Обнародованное 9 июня решение суда ЕС об отмене решения Совета ЕС 2019 года о продлении санкций против экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра не повлияет на действие решения Совета ЕС от 2021 года.

В частности, которое продлевает санкции против обоих этих лиц, включая замораживание активов, до 6 марта 2022 года. Об этом 9 июня в Брюсселе во время брифинга для прессы заявил официальный представитель ЕС Питер Стано.

«Относительно решения об отмене решения - мы приняли его во внимание. Дело Совета ЕС - проанализировать это решение суда (ЕС) и его последствия... Они (Виктор и Александр Януковичи) остаются под действием ограничительных мер на основании правового акта, который был принят в этом, 2021 году. Поэтому замораживание этих активов будет действовать до 6 марта 2022 года», - сказал состоянии.

Он отметил, что первоначальное решение о введении санкций было принято Советом ЕС в 2014 году на основании уголовного производства украинского в Украине по подозрению в причастности упомянутых персон к преступлениям против государственных фондов Украины в крупных объемах. Это решение пересматривается Советом ЕС ежегодно, и его продление требует наличия консенсуса стран-членов.

«Это непростое дело, поскольку господин Янукович находится в России, и нет никакого содействия расследованию, которое проводит украинская сторона, со стороны российских властей. Поэтому замораживание активов продолжается, Янукович продолжает быть в санкционном списке», - добавил представитель ЕС.

Как сообщалось, 9 июня Суд ЕС обнародовал решение об отмене решения Совета ЕС от 2019 года о продлении на год санкций против Виктора и Александра Януковичей и удаления их из перечня лиц, на которых распространяются санкции ЕС. По мнению Суда ЕС, Совет ЕС не имел достаточных доказательств того, что Виктор и Александр Януковичи имели доступ к адекватной правовой защите в ходе уголовного производства в украинских органах судебной власти.

Источник

ЕС, Янукович
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