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В Украине достаточно COVID-вакцин, нужно открывать новые центры для прививок - Шмыгаль

10.06.2021 / 12:43
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал руководителей громад создавать центры вакцинации.Об этом он сказал во время заседания правительства 9 июня.

"Призываю руководителей громад активно создавать центры вакцинации, это важно и касается не только крупных областных центров, это касается всех городов, поселков, громад, где такие центры еще не созданы", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что вакцин против COVID-19 в Украине достаточно, чтобы продолжать массовую вакцинацию населения.

Как сообщалось, вакцинация против COVID-19 в Украине началась 24 февраля 2021 года. Она будет проходить в пять этапов. Сейчас вакцинируют медиков, работников учреждений здравоохранения, участников операции Объединенных сил на востоке Украины, социальных работников, а также людей старше 65 лет. Кроме того, продолжается иммунизация маломобильных групп и педагогов, привлеченных к подготовке к ВНО, начали вакцинацию в ГСЧС и Государственной пограничной службе. Все прививки являются добровольными и бесплатными.

Всего с начала кампании вакцинированы 1 489 446 человек. Вакцинированы 1 328 070 человек, из них получили первую дозу - 1 328 068, завершили вакцинацию (получили две дозы) - 161 378 (из них 2 человека получили первую дозу за рубежом).

На сегодняшний день Украина получила 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca (Covishield) производства индийского Института сыворотки крови и 1,715 млн доз вакцины CoronaVac производства Sinovac Biotech.

Также Украина получила 590 850 доз вакцины Comirnaty от Pfizer-BioNTech в рамках глобальной инициативы COVAX. Кроме того, в Украину прибыли уже 234 000 доз вакцины от Pfizer, закупленной за государственные средства.

23 апреля Украина получила 367 200 доз вакцины AstraZeneca-SkBio, произведенной SK Bioscience, Южная Корея, а также 705 600 доз вакцины AstraZeneca, произведенной в ЕС. Эта последняя поставка 3 июня была осуществлена ​​в рамках глобальной инициативы COVAX.

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коронавирус, вакцинация, Шмыгаль
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