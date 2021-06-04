Минск больше не может считаться нейтральной площадкой для ТКГ – Подоляк

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Если уж мы видим такую враждебную риторику от Лукашенко, если уж мы видим, что Беларусь прекращает быть нейтральной страной, то и о каких-либо переговорах в Минске можно забыть. Минск больше не может считаться респектабельной и нейтральной международной площадкой", - сказал Подоляк агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос о перспективах продолжения в очном формате переговоров ТКГ в Минске в связи с приглашением Лукашенко так называемых следователей из временно оккупированных отдельных районов Луганской области (ОРЛО" для допроса задержанного в Минске экс-главреда телеграмм-канала "NEXTA" Романа Протасевича.

Подоляк также добавил, что любой потенциальный шаг Лукашенко в сторону признания временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей вызовет ответную реакцию Украины и всего цивилизованного мира.

"Украина не позволит никому нарушать свой суверенитет и территориальную целостность. Если Лукашенко поставит себя на один уровень с оккупантами в Луганске, то это будет означать и соответствующее отношение к нему", - добавил он.

Как сообщалось, 2 июня Александр Лукашенко заявил, что готов предоставить возможность так называемым следователям из временно оккупированной Луганской области допросить Романа Протасевича в связи с проводимым там "расследованием" относительно якобы участия экс-главреда телеграмм-канала "NEXTA" в боевых действиях на Донбассе на стороне Украины в рядах батальона "Азов".

Ранее основатель и первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий заявлял, что Протасевич действительно находился в полку, однако в качестве журналиста.

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