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Перенос ТКГ позволит изменить формат переговоров - Кравчук

04.06.2021 / 13:43
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что перенос переговоров из Беларуси позволил бы изменить формат ТКГ.

По его мнению, переговорный процесс в ТКГ мог бы выйти на уровень должностных лиц.

Об этом речь шла в эфире канала "Украина 24".

Кравчук отметил, что перенести переговоры можно было бы в Польшу, но место будет выбирать не он. Кравчук добавил, что для переноса ТКГ из Минска нужно, чтобы стороны переговоров достигли консенсуса.

"Меняя площадку можно будет говорить о переформатировании минской площадки для того, чтобы она стала более широкой и предоставить ей более точные полномочия. Сейчас полномочий почти нет, мы больше консультативные вещи провозглашаем. Предоставить полномочия и, возможно, сделать минский формат на уровне должностных лиц высокого ранга", - сказал он.

Напомним, недавно Кравчук исключил возвращение переговоров ТКГ в Минск, поскольку Беларусь уже нельзя считать нейтральной страной.

Кравчук заявлял, что перенести переговоры ТКГ можно было бы в Швейцарию или Финляндию.

В то же время в Польше заявили, что также готовы стать новой площадкой для переговоров ТКГ.

Источник 

Минск, Кравчук, ТКГ
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