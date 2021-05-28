УПЦ передала православным Казахстана часть мощей преподобной Олимпиады Киевской

Украинская Православная Церковь передала часть мощей преподобной Олимпиады Киевской и Арзамасской в дар Православной Церкви Казахстана.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на mitropolia.kz, передачу святыни благословил Блаженнейший Митрополит Онуфрий в ответ на ходатайство митрополита Астанайского и Казахстанского Александра.

«Местом пребывания святыни станет Вознесенский кафедральный собор Алма-Аты», – сказано в сообщении.

Преподобная Олимпиада (Стригалева) - настоятельница Арзамасской Алексеевской общины, схимонахиня, преподобная, местночтимая святая Киевской епархии Украинской Православной Церкви. С юных лет посвятила себя Богу, на 20-м году жизни поступила в Арзамасскую обитель, где стала духовным чадом и сподвижницей настоятельницы. В 1813 году, по кончине схимонахини Марфы (Протасьевой), была избрана сестрами начальницей общины. Строго соблюдала правило совершенного нестяжания и воздержания. Заботилась о благоустройстве обители и духовном укреплении сестер.

В 1827 году, после видения во сне преподобных Антония и Феодосия Печерских, стала просить епископа отпустить ее в Киев. Пребывая в тяжелой болезни, посещала богослужения и святыни Киево-Печерской лавры. Погребена на Дальних Пещерах возле церкви Рождества Богородицы. Мощи обретены в ночь на 15 сентября 1999 года. В лике преподобных Киевской епархии прославлена в 2008 году.