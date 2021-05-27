Оппозиция решила наращивать партизанское движение внутри Беларуси

Об єтом сообщила Тихановская в Telegram

Прямая речь: "Мы должны действовать – окно возможностей открыто. Ждать больше нечего – террор нужно остановить раз и навсегда. Мы начинаем готовиться к новой активной фазе протеста".

По ее словам, оппозиционеры решили наращивать структуру партизанского движения внутри Беларуси; работать над усилением международного давления и конкретных мер в ответ на действия Лукашенко.

Также они планируют расширить контакт с чиновниками внутри Беларуси и подготовить проект по амнистии и реабилитации участников протестов.

Оппозиционеры поблагодарили международное сообщество за солидарность и призвали к еще более активным действиям – усилить персональные санкции против пособников режима, разорвать все экономические связи т.п.

Напомним, 23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на котором находился бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку задержали.

В случае выдвижения обвинения в терроризме Протасевичу в Беларуси может грозить смертная казнь.

Такое задержание вызвало резкую реакцию в мире.

24 мая руководители государств и правительств Евросоюза решили усилить санкционное давление на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко и поручили запретить авиакомпаниям из Беларуси использовать воздушное пространство ЕС как для прямых рейсов, так и транзитных. Агентство ЕС по воздушному движению рекомендовало облетать Беларусь через Балтию.

Международная организация гражданской авиации (ICAO) 27 мая соберется из-за инцидента с самолетом Ryanair FR4978, который Беларусь принудительно посадила в своем аэропорту. Однако ряд авиакомпаний уже обходят небо над Беларусью. Украина с 26 мая прекратила авиасообщение с Беларусью и запретила полеты над белорусской территорией.

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