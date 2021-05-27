Байден поручил разведке удвоить усилия по установлению происхождения COVID-19

Об этом говорится в заявлении президента США на сайте Белого дома.

По словам Байдена, в марте его советник по нацбезопасности поручил разведывательной сообществу подготовить доклад о последнем анализе происхождения коронавируса, в частности о том, мог ли COVID-19 возникнуть в результате лабораторной аварии.

"Я получил этот доклад в начале этого месяца и попросил о дополнительных действиях. По состоянию на сегодня разведывательное сообщество сосредоточилось на двух возможных сценариях, но не пришло к конечному выводу по этому вопросу", - сказал он.

Президент США рассказал, что две разведывательные организации склоняются к тому, что коронавирус возник в результате контакта человека с инфицированным животным, а одна организация считает, что причиной возникновения COVID-19 стала лабораторная авария. Однако остальные элементы разведывательного сообщества не думают, что имеющейся информации достаточно, чтобы оценить, какая из этих версий более реалистична.

"Я попросил разведывательную сообщество удвоить свои усилия по сбору и анализу информации, которая могла бы приблизить нас к конечному выводу, и доложить мне через 90 дней. Я также попросил, чтобы эти усилия включали работу наших лабораторий и правительственных агентств. И я попросил разведку полностью информировать Конгресс о своей работе", - добавил Байден.

Напомним, независимые эксперты ВОЗ провели миссию в Китае, чтобы установить происхождение коронавируса. Однако по результатам миссии экспертам так и не удалось назвать точную версию возникновения COVID-19. В то же время в ВОЗ уверяют, что сценарий с утечкой из лаборатории является маловероятным.

После этого в Государственном департаменте США призвали продолжить расследование происхождения коронавируса. В Вашингтоне подчеркнули, что имеющихся данных об этом недостаточно.

Источник