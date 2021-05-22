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Митрополит Онуфрий рассказал, что завещал «апостол Любви» Иоанн Богослов

22.05.2021 / 14:50
Митрополит Онуфрий рассказал, что завещал «апостол Любви» Иоанн Богослов
Источник: Центр информации УПЦ
Предстоятель УПЦ напомнил, что Святая Церковь чтит святого апостола Иоанна Богослова как апостола, как проповедника и как евангелиста, а верующие называют его еще и «апостолом любви»

Когда апостол Иоанн стал старый, немощный, его носили на руках в храм, а он говорил только одни слова: «Дети, любите друг друга».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Блаженнейший Митрополит Онуфрий в своей проповеди в Успенском Зимненском монастыре.

Предстоятель УПЦ напомнил, что Святая Церковь чтит святого апостола Иоанна Богослова как апостола, как проповедника и как евангелиста, а верующие называют его еще и «апостолом любви». «Ведь Иоанн Богослов написал одно из Евангелий, в котором учит нас тайне Божественной любви», – сказал он.

«Апостол Иоанн Богослов был свидетелем проповеди и чудес Спасителя во время Его земного служения. Когда Господь вознесся на небо, св. ап. Иоанн пошел с проповедью о Христе распятом и воскресшем по миру и приводил людей к Истине, Божьему благословению, радости и миру», – добавил Митрополит Онуфрий.

Блаженнейший рассказал, что в молодые годы Иоанн Богослов многословно проповедовал Божественную любовь, которая сделала нас детьми Божьими. «А когда апостол Иоанн стал старый, немощный, его носили на руках в храм, а он говорил только одни слова: «Дети, любите друг друга». У него спросили, почему он повторяет одни только эти слова. А апостол ответил: «Это заповедь Божья, потому что Евангелие Христово есть учение о святой любви». Если вы будете любить друг друга, то этого для вас будет достаточно», – продолжил владыка.

Именно поэтому, как отметил архипастырь, мы должны стараться быть похожими на апостола Иоанна Богослова и помнить его слова о любви.

«Мы не можем иметь такой большой любви к Богу, как у Иоанна Богослова, но должны стараться любить друг друга, прощать друг другу, не делать зла друг другу, не воровать друг у друга. Это уже будет маленькая мера нашей любви к Богу и к ближнему. Господь поможет нам прожить достойную земную жизнь и быть достойными спасения на небе», – подытожил Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Источник: Inpress.ua
упц, митрополит Онуфрий
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