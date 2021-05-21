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Путин заявил, что РФ "выбьет зубы всем", кто попытается что-то от нее "откусить"

21.05.2021 / 09:43
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия "выбьет зубы всем", кто собирается что-то от нее "откусить".

Об этом сообщает российское издание ТАСС

Прямая речь: "Все нас хотят где-то укусить или чего-то от нас откусить. Но они должны знать, те, кто собираются это сделать, что мы зубы выбьем всем, так чтобы они не могли кусаться…

Чего бы мы ни сделали, как бы мы ни стремились удовлетворить аппетиты тех, кто пытается нас сдерживать, все равно сдерживание будет продолжено, потому что многим из наших оппонентов, так их назовем, такая страна, как Россия, просто не нужна".

По его словам, некоторые публично говорят, что сибирские богатства несправедливо принадлежат только одной стране. Путин заявил, что такие вещи ему "странно слышать".

Глава России также заявил, что будет делать все для того, чтобы укрепить и усилить РФ.

Он также считает, что Россию продолжат сдерживать, так как многим оппонентам такая страна просто не нужна.

Напомним: президент Владимир Зеленский надеется завершить войну, инспирированную Россией, при президентстве Владимира Путина, украинский лидер еще действует в рамках договоренностей, достигнутых с лидерами России, Германии и Франции в Париже.

Сейчас между Украиной и Россией идут переговоры о возможности встречи президентов.

Источник

Путин, РФ
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