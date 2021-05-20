Кабмин переизбрал пять действующих членов набсовета "Нафтогаза" на срок до года – премьер

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Спасибо наблюдательному совету за конструктивное и государственное решение продолжить свою работу, обеспечив стабильную работу крупнейшей государственной компании", – прокомментировал согласие набсовета продолжить работу глава правительства в своем Телеграм-канале.

Он отдельно поблагодарил главу набсовета Клэр Споттисвуд, которая во время своего выступления на Кабмине подчеркнула важность командной работы для лучшей трансформации предприятия.

Премьер подчеркнул, что правительство планирует провести абсолютно прозрачный конкурс и на должности членов наблюдательного совета, и на должность председателя правления.

"Правительство остается преданным дальнейшей реформе корпоративного управления по лучшим мировым стандартам, где четко определены не только права и обязанности, но и ответственность за работу", – отметил Шмыгаль.

В свою очередь Споттисвуд на заседании сообщила, что члены набсовета приняли предложение о повторном назначении на срок до года на условиях предыдущих контрактов и на основе дорожной карте, которую они представили правительству на прошлой неделе.

"Мы внимательно рассмотрим любые хорошие идеи и изменения в реализации нашей дорожной карты, которые предлагает нам глава правления. В оценке этих идей мы будет руководствоваться тем, что они имеют смысл для "Нафтогаза", для страны и достижимы. Мы помним о вкладе компании в финансы страны", – сказала глава набсовета.

Помимо нее были переизбраны еще два независимых члена набсовета – Бруно Лескуа (Франция) и Людо Ван дер Хейден (Бельгия), а также два представителя государства – Наталия Бойко и Юлия Ковалив. В НС с марта 2020 года также входит Роберт Бенш (США), как представитель государства Украина, но он не допускался к заседаниям из-за возможного конфликта интересов.

Как сообщалось, правительство в рамках общего собрания акционеров "Нафтогаза" 28 апреля 2021 года признал неудовлетворительной работу набсовета и правления компании. Кабмин сначала прекратил полномочия всех членов набсовета - как независимых, так и представителей от государства - с их последующим переизбранием в полном составе, но с 30 апреля 2021 года.

Уволив набсовет на двое суток, правительство досрочно прекратило полномочия Андрея Коболева, освободив его от должности главы правления "Нафтогаза" с 28 апреля, избрало и назначило с 29 апреля главой НАК сроком на один год экс-исполнительного директора компании Юрия Витренко, бывшего на то время и.о. министра энергетики. В Кабмине заявили, что такое решение вызвано неудовлетворительными финансовыми показателями "Нафтогаза" за 2020 год - 19 млрд грн чистого консолидированного убытка группы. Коболев, в свою очередь, указал, что такой результат объясняется прекращением расчетов газсбытов и необходимостью формирования резервов, о чем правительство было предупреждено, а компания является операционно рентабельной и финансово устойчивой.

США, ЕС и МФО выразили глубокое беспокойство решением украинского правительства распустить наблюдательный совет и заменить главу "Нафтогаза", усомнившись в приверженности Украины курсу реформ в корпоративном управлении.

Набсовет "Нафтогаза" 30 апреля провел внеочередное заседание при участии Витренко и в тот же день уведомил о досрочном прекращении своих полномочий с 14 мая, на что Кабмин призвал совет продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов.

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