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В Мукачево митрополит УПЦ передал богослужебную утварь настоятелям строящихся храмов

19.05.2021 / 12:30
В Мукачево митрополит УПЦ передал богослужебную утварь настоятелям строящихся храмов
Источник: Центр информации УПЦ
Священнослужители поблагодарили архипастыря и всех благотворителей, которые приобщились к доброму делу

В Мукачево митрополит Феодор встретился с настоятелями строящихся храмов и передал необходимую богослужебную утварь.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, встреча архиерея со священнослужителями состоялась в епархиальном управлении.

Митрополит Феодор пожелал пастырям Божьего благословения на будущие труды в строительстве новых святынь.

Священнослужители поблагодарили архипастыря и всех благотворителей, которые приобщились к доброму делу.

Как сообщалось ранее, в Мукачево православная молодежь кафедрального собора в честь Рождества Пресвятой Богородицы еженедельно кормит бездомных и раздает продуктовые наборы.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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