В Мукачево митрополит УПЦ передал богослужебную утварь настоятелям строящихся храмов

В Мукачево митрополит Феодор встретился с настоятелями строящихся храмов и передал необходимую богослужебную утварь.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, встреча архиерея со священнослужителями состоялась в епархиальном управлении.

Митрополит Феодор пожелал пастырям Божьего благословения на будущие труды в строительстве новых святынь.

Священнослужители поблагодарили архипастыря и всех благотворителей, которые приобщились к доброму делу.

Как сообщалось ранее, в Мукачево православная молодежь кафедрального собора в честь Рождества Пресвятой Богородицы еженедельно кормит бездомных и раздает продуктовые наборы.