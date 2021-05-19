Степанова уволили с должности главы Минздрава

За соответствующее решение 18 мая проголосовали 292 народных депутата.

Как сообщалось, 14 мая в Верховную Раду поступило представление Премьер-министра об отставке министра здравоохранения Максима Степанова.

Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования не поддержал представление руководителя правительства об отставке Степанова: "за" проголосовало 7 народных депутатов, столько же воздержались, один высказался против.

Комитет рекомендовал Верховной Раде путем голосования определиться относительно отставки Степанова с должности министра здравоохранения.

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