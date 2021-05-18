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Стала известна программа православного кинофестиваля «Международная Киноассамблея на Днепре»

18.05.2021 / 10:50
Стала известна программа православного кинофестиваля «Международная Киноассамблея на Днепре»
Источник: Центр информации УПЦ
Начиная с 24 мая, каждый день на портале будут публиковать по 10 конкурсных фильмов, которые будут доступны для просмотра в период работы фестиваля

В сети опубликована программа православного фестиваля документального кино «Международная Киноассамблея на Днепре».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», к просмотру будет представлена 41 лента режиссёров из 12-ти стран: Украины, Беларуси, Германии, Грузии, Ирана, Испании, Республики Сербской, России, Сербии, Черногории, США и Японии.

«Программа получилась очень хорошая. В неё вошли фильмы разных тематических направлений и жанров. Я уверен, что каждый найдёт для себя что-то интересное», - отметил генеральный директор «Киноассамблеи», заслуженный работник культуры Украины протоиерей Игорь Собко.

В программе фестиваля - фильмы, посвящённых Второй мировой войне, много работ социальной тематики, этнографические (фильм американского режиссёра «Аляска. Длинные Охотники»), экологические (иранский фильм «Radde»), биографические («Juan Brito: Tamia» (Италия) картины. Есть и сугубо «церковные» фильмы (например, «Матушка Феодосия. Свидетельства»).

По словам директора фестиваля, украинская документалистика представлена как работами профессиональных режиссёров - в программу вошли три фильма телеканала «Интер» (помимо упомянутой ленты «Черногория...», это «Нюрнбергский процесс. Без права на помилование» и «Цой жив. 30 лет без «Кино»), ленты Елены Артеменко «Иван Бунин. «Дни, вечно памятные мне...» и Владислава Робского «Я был рождён не для войны», - так и работой, присланной Винницкой епархией УПЦ, - «Рейс 22-й».

 Все фильмы можно будет увидеть на сайте фестиваля kinoassambleya.com. Начиная с 24 мая, каждый день на портале будут публиковать по 10 конкурсных фильмов, которые будут доступны для просмотра в период работы фестиваля. Зрители смогут проголосовать за наиболее понравившуюся картину, и таким образом будет определён обладатель Приза зрительских симпатий.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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